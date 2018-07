Esporte Edição 2018 da Corrida do Milhão promete ser histórica e com emoções

O traçado autódromo de Goiânia que foi escolhido para a disputa da Corrida do Milhão será diferente do habitual em provas da Stock Car. O anel externo do circuito será utilizado para a disputa da prova, se tornando um desafio a mais para os 35 pilotos, que não conhecem o traçado da praça esportiva goiana.“Goiânia não é fácil. Têm retas longas, onde é preciso ter um carr...