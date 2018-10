Esporte Edcarlos: experiência que sobra no elenco alviverde Com currículo invejável, zagueiro busca feito inédito na carreira com o time esmeraldino na Série B

Foi no município Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, que o sonho de Edcarlos Conceição Santos teve início. De origem humilde, o tímido, mas corajoso menino não sabia que as horas gastas durante as tardes com os amigos em frente de casa brincando de futebol, iriam levá-lo tão longe. Hoje, com 33 anos, Edcarlos conquistou quase tudo que um jogador de f...