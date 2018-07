Esporte Edcarlos destaca evolução do Goiás durante Copa do Mundo O alviverde, que soma 21 pontos e ocupa a 10ª colocação da Série B, teve um aproveitamento de 83,3% durante o Mundial

Enquanto a maioria dos torcedores de futebol estavam focados no Mundial da Rússia, dentro do Goiás o pensamento era exclusivamente na Série B, fato que fez o alviverde deixar a zona de rebaixamento e agora já estar brigando pelo G4 da competição. No período da Copa, o time soma 83,3% de aproveitamento, são 4 partidas, três vitórias e um empate, mas o elenco vem ressaltando q...