Esporte Ecival Martins: "Grande problema do futebol é falta de gestão" Presidente do Vila Nova foi entrevistado pelo jornalista Jackson Abrão

O programa Jackson Abrão Entrevista recebeu, nesta segunda-feira (12) Ecival Martins, presidente do Vila Nova Futebol Clube. Eles conversaram sobre o futuro do time e o futebol brasileiro. Sobre a derrota do Vila em Pelotas, para o Brasil de Pelotas por 5x0, Ecival disse acreditar, mesmo assim, no acesso para o clube. "Voltamos para a briga", disse. "Futebol é apai...