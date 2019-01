Esporte Ecival Martins descarta saída de Alan Mineiro

Artilheiro do Vila Nova nas duas últimas edições da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Alan Mineiro foi especulado recentemente como alvo de interesse de outros clubes, como Sport e Chapecoense. No entanto, a possibilidade de o jogador deixar o Tigre não está sendo levada em conta pela diretoria colorada.“O Alan Mineiro está muito tranquilo aqui no clube e es...