E-sports: Wendell Lira pega campeão mundial em Barcelona

O goiano Wendell Lira disputa a partir desta sexta-feira, em Barcelona, o Fut Champions Cup (Mundialito), seletiva do jogo de futebol Fifa 18, da EA Sports, para o Mundial de junho. A competição começa às 9 horas (de Brasília). O ex-atacante de Goiás e Vila Nova, vencedor do Prêmio Puskas de 2015, é um dos 64 jogadores da plataforma Xbox One. De cara, o jogador pegará o c...