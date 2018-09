Esporte Dybala se recupera e é relacionado para estreia da Juventus na Liga dos Campeões Atacante argentino tinha sofrido contusão no último jogo pela Velha Senhora e era dúvida para o jogo de estreia na Liga dos Campeões

Depois de ter sofrido uma forte contusão no pé esquerdo no último domingo (16), em Turim, na vitória por 2 a 1 sobre o Sassuolo pelo Campeonato Italiano, o argentino Paulo Dybala conseguiu se recuperar a tempo após realizar tratamento e foi confirmado nesta terça-feira na lista de relacionados pelo técnico Massimiliano Allegri para a estreia da Juventus na Liga dos C...