Durant brilha, Warriors bate o Cavaliers em Cleveland e fica a uma vitória do título da NBA

O Cleveland Cavaliers tentou, veio com uma postura diferente e teve LeBron James anotando um "triple-double", mas parou em Kevin Durant e viu o Golden State Warriors ficar a uma vitória do título da NBA. No Jogo 3 da série melhor de sete da decisão, o primeiro em Cleveland, o Warriors contou com atuação memorável do ala para vencer por 110 a 102, nesta quarta-feira, f...