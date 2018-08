Esporte Dupla Fernanda Berti/Bárbara Seixas fica com prata na etapa de Viena do vôlei de praia Neste sábado, a dupla acabou superada de virada na final pelas checas Hermannova e Slukova por 2 sets a 1 - com parciais de 10/21, 21/16 e 15/12

As brasileiras Fernanda Berti e Bárbara Seixas ficaram com a medalha de prata na etapa de Viena, na Áustria, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste sábado, a dupla acabou superada de virada na final pelas checas Hermannova e Slukova por 2 sets a 1 - com parciais de 10/21, 21/16 e 15/12. O torneio é um dos mais importantes da temporada de 2018, classificado como c...