Esporte Dupla do Goiás mira camisa 10 e projeção no cenário Longe dos gramados desde o ano passado, Cajá quer recuperar prestígio. Gedoz busca engatar sequência

O Goiás iniciou em 2018 seu terceiro ano consecutivo disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Esta situação cria um rótulo indesejável para o clube no cenário futebolístico e gera problemas para o time se reforçar, mesmo estando entre as maiores receitas da competição e contando com uma das melhores estruturas do País. Para driblar a situação, a diretoria es...