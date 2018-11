Esporte Dupla de irmãos de rio Verde se empolga com Vinicius Jr

A partida da seleção sub-20 atraiu público pequeno ao Estádio Olímpico, na noite desta terça-feira (20), e em meio ao verde-amarelo da camisa canarinho, as cores rubro-negras também estavam presentes em bom número. Não poderia ser diferente já que a principal atração da noite era o atacante Vinicius Júnior, de 18 anos, do Real Madrid e formado nas categorias de base do Flam...