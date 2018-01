Dupla de ataque do Goiás tenta afinar discurso

Na rima dos apelidos, jogando na mesma posição (ataque) e no mesmo time, Lucão e Maranhão mostraram ter um pouco de sintonia. A dupla foi apresentada, pelo Goiás, com a expectativa de que possa fazer aquilo que se espera de atacantes: boas jogadas, passes e gols. Nestes quesitos, há diferenças entre Maranhão e Lucão.

Lucão, de 26 anos, é alto, cabeceia bem e gosta de jogar na área adversária, à espera de rebotes e passes. Na Série B 2017, fez 10 gols pelo Criciúma - 1 deles no Goiás (1 a 1). Em alguns gols, gosta de comemorá-los com dança girando o corpo no chão, parecido com o break.

¨Todo centroavante vive de gols. Mas o objetivo é o acesso à Série A, buscar o título estadual. Se não for artilheiro, quero deixar minha marca com o acesso”, disse Lucão. “Sou um centroavante móvel, aguerrido e procuro dar alguma assistência”, completou Lucão.

Ao lado dele, estava Maranhão, de 1,67m e que, em vez da área, gosta de jogar pelas laterais. “Na minha carreira, os torcedores sempre gostaram de mim porque sou jogador agressivo. Gosto de dar assistências. Fiz poucos gols e espero ajudar o Lucão”, ressaltou Maranhão, que se destacou pelo Cruz Azul (México) na Libertadores 2012 - fez 1 gol e 4 assistências nos 12 gols do time.

Enquanto o “aguerrido” Lucão e o “agressivo” Maranhão revelavam projetos, o zagueiro Bruno Aguiar mudava os planos. Ele procurou o clube, acertou a rescisão e sai com só um jogo disputado. Ficará lembrado por ter sido agredido por alguns torcedores no CT do Parque Anhanguera, no dia da invasão ao local, ano passado- levou 11 pontos na boca.

Já o lateral Caíque Sá foi liberado pelo Joinville e chega por empréstimo ao Goiás.