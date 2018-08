Esporte Dupla Ágatha e Duda vence no World Tour Finals de vôlei de praia Carol Solberg e Maria Elisa acabaram superadas, mas seguem na zona de classificação

As duplas brasileiras tiveram um resultado positivo e um revés nesta quinta-feira, pela World Tour Finals do Circuito Mundial de vôlei de praia, que está sendo disputado em Hamburgo, na Alemanha. Ágatha e Duda venceram a segunda partida no torneio, enquanto que Carol Solberg e Maria Elisa acabaram superadas, mas seguem na zona de classificação. Os dois times voltam à...