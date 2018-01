Duelo rubro entre Anapolina e Vila Nova em Anápolis

O encontro entre Anapolina e Vila Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano, terá sentimento especial para o ex-jogador Carlos Eurides Donizete Braga. Com passagem marcante pelo Tigre e com nome gravado na história da Rubra, Cacá, como o ex-meia de 43 anos é conhecido, se dividirá entre o amor pelo time goianiense e o sentimento de gratidão pela Xata. Sem titubear, Cacá a...