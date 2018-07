Esporte Duelo por 3º lugar tem foco no futuro

Pela 15ª vez na história das Copas do Mundo, um confronto repetido vai ocorrer na mesma edição de um Mundial. Bélgica e Inglaterra disputam, neste sábado (14), às 11 horas (de Brasília), a segunda partida entre as seleções na Rússia, que foram integrantes do Grupo G. Para muitos, a partida não tem tanto peso. Para belgas e ingleses, vale encerrar a Copa 2018 vencendo e...