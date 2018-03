Duelo entre Brasil e Estados Unidos é destaque da Liga das Nações em Goiânia

O torcedor de Goiânia terá a chance de testemunhar de perto uma das maiores rivalidades do vôlei mundial. O duelo entre Brasil e Estados Unidos, pelo Grupo 6 da Liga das Nações Masculina, é a grande atração dentre as partidas que ocorrerão na capital, entre os dias 1º e 3 de junho, no Goiânia Arena. Apesar de a ordem dos jogos ainda não ter sido divulgada, é provável que as duas equipes, 1ª e 2ª colocadas no ranking mundial, se enfrentem no dia 3 de junho, um domingo.

Além dos norte-americanos, o Brasil, líder da lista da Federação Internacional de Vôlei (Fivb), terá como rivais em Goiânia a Coreia do Sul e Japão. Aliás, serão, ao todo, seis jogos no Goiânia Arena, já que as quatro equipes da chave se enfrentam entre si.

A rivalidade entre Brasil e Estados Unidos no vôlei se acirrou a partir da década de 1980. As duas equipes já se enfrentaram em duas finais olímpicas, ambas vencidas pelos norte-americanos - 1984, em Los Angeles e 2008, em Pequim. Além disso, eles venceram também a única final de Liga Mundial em que estiveram frente a frente, em 2014, na Itália.

Já no retrospecto geral, o Brasil tem larga vantagem. Em 71 confrontos oficiais, foram 45 vitórias verde-amarela, contra 26 dos rivais.

Nos próximos dias a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) deve fazer o anúncio de Goiânia como sede do Grupo 6 da Liga das Nações, competição recém-criada e que substituirá a Liga Mundial. Detalhes sobre a venda de ingressos, como preços, período e locais de venda, serão definidos pela entidade e divulgados também nos próximos dias.

Segundo o superintendente da Entidade de Administração Goiana de Voleibol (EAGV), Fabrício Feliciano, que acompanhou a vistoria de membros da CBV ao Goiânia Arena, na semana passada, há pouco a ser feito na praça esportiva, como melhoria da iluminação e intervenção no teto. “A Liga das Nações vive sua 1ª edição. Então, Goiânia deve viver um marco histórico. Estes jogos serão muito importantes para o vôlei de Goiás”, destacou o dirigente.