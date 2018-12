Esporte Duelo entre Amanda Nunes e Cris Cyborg põe Brasil no topo do UFC Na madrugada deste sábado para domingo, as campeãs brasileiras Cris Cyborg e Amanda Nunes estarão frente a frente no octógono do The Forum, em Los Angeles

Para fechar o ano de 2018, o UFC traz um dos eventos mais aguardados da história da organização. Na madrugada deste sábado para domingo (no horário de Brasília), as campeãs brasileiras Cris Cyborg e Amanda Nunes estarão frente a frente no octógono do The Forum, em Los Angeles, na Califórnia, para protagonizar uma das maiores lutas de todos os tempos e marcar o auge d...