Esporte Duelo de abismo no poder de fogo

O duelo desta sexta-feira no Estádio Rei Pelé marca o encontro dos times que possuem o melhor e o pior ataque desta Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Goiás soma 48 gols marcados na competição, o CRB tem apenas 22. A deficiência na pontaria evidencia a fase que o time alagoano vive no campeonato. O CRB abre a zona de rebaixamento com 32 pontos e vem de uma se...