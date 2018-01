Duelo anapolino já na 1ª rodada

Reeditando a final da Divisão de Acesso 2017, Grêmio Anápolis e Anapolina voltam a medir forças hoje, às 20h30, no Estádio Jonas Duarte. O Grêmio, campeão da Segundona 2017, terá base jovem e com poucos jogadores campeões, ano passado: Ramon, Caio, Zé Uílton, além do técnico Edson Júnior permanecem servindo o clube. A Rubra, vice-campeã da Segundona 2017, espera lar...