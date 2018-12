Esporte Dudu volta de empréstimo, mas não deve seguir no Vila Nova Prata da casa, jogador de 21 anos terá encerramento do contrato e não deve ter contrato renovado

Formado nas categorias de base do Vila Nova, o meia Dudu, de 21 anos, não deve seguir no clube colorado para a próxima temporada. O contrato do jogador se encerra no fim de 2018 e o jogador deverá procurar outro clube. Dudu disputou 11 jogos pelo Vila Nova no Campeonato Goiano desta temporada e depois foi emprestado para o Remo, onde disputou a Série C e por último...