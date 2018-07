Esporte Dudu tenta provar foco no Palmeiras

Dudu queria ir para a China. Ficou balançado com o assédio do Shandong Luneng, que tentou levá-lo no início deste mês, mas viu o Palmeiras fechar a porta. Frustrado, o atacante terá agora de provar em campo que superou a decepção e recuperou seu foco. A primeira chance para isso será neste domingo, contra o Atlético-MG, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 14.ª rodada do ...