Esporte Dudu realiza partida beneficente no Onésio Brasileiro Alvarenga De acordo com a organização, cerca de 2 mil pessoas compareceram ao evento

O atacante Dudu, do Palmeiras, recebeu os amigos para uma partida beneficente, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Além do principal jogador do país nesta temporada, a festa também contou com nomes conhecidos do futebol goiano, como Pedro Júnior, Nonato, Moisés e Robston. Centro das atenções, Dudu fez questão de dar atenção para o público goiano, além d...