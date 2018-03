Dudu acerta renovação de contrato com o Palmeiras por mais dois anos

O atacante Dudu renovou o seu contrato com o Palmeiras por mais dois anos. O vínculo anterior do jogador com o clube ia até 2020, enquanto o novo é válido até o final de 2022. Recentemente, Dudu recusou proposta para deixar o clube, mas seu empresário deu declarações de que uma futura negociação poderia acontecer em breve, embora o jogador tenha dito que o agente foi mal interpretado.



Dudu foi alvo de algumas propostas desde que chegou no Palmeiras há três anos. Na mais recente, o atleta foi procurado por um clube chinês que teria lhe feito uma proposta muito vantajosa financeiramente, mas a recusou, dizendo que queria permanecer no clube por mais alguns anos.



Também recentemente, Dudu trocou seus empresários, contratando André Cury para representá-lo. O novo agente disse ao canal de televisão Fox Sports que tinha um acordo com o Palmeiras para deixá-lo sair no final de 2018. Entretanto, após a vitória do Palmeiras sobre o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, o atacante negou e disse que o representante foi mal interpretado.



"Estou muito feliz no Palmeiras. Tive a oportunidade de sair no começo do ano por uma boa proposta, não fui porque tenho meus objetivos aqui e um contrato muito longo com o Palmeiras. Espero continuar bastante tempo aqui. Pode-se dizer que sim (foi um mal-entendido). Às vezes ele tentou me ajudar, mas sabe da minha vontade de permanecer. Espero cumprir meu contrato aqui muito bem", afirmou o jogador na ocasião.



Dudu está no Palmeiras desde 2015 e já conquistou dois títulos com o clube: a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016. Com os títulos e o estilo aguerrido dentro de campo, caiu nas graças dos torcedores. Ao todo, o atacante fez 172 jogos e 43 gols com a camisa alviverde. Em 2018, são dez jogos e 2 gols.