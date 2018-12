Esporte Dragão troca técnico da base a menos de um mês da Copa São Paulo Ariel Mamede foi demitido do comando do time sub-19. Higo Magalhães, do sub-17, assume interinamente para a disputa da competição

A menos de um mês do início da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético promoveu uma mudança no comando técnico do time sub-19, que vai disputar a competição. Ariel Mamede, que havia assumido a equipe em outubro, foi demitido, após apenas dois meses de trabalho. Ariel Mamede foi contratado para assumir o lugar de Danilo Portugal, que pediu desligamento do clu...