Dragão testa time e campo

O novo gramado do campo principal do CT do Dragão será inaugurado neste sábado, às 16 horas, em jogo-treino do Atlético contra o Uberlândia, que será aberto ao público - haverá limite de 200 torcedores para ter acesso ao local. Assim, o time rubro-negro começa a ganhar contornos para estrear contra o Itumbiara no Goianão, na quarta-feira, fora de casa. Independent...