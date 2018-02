Dragão tenta quebrar marca e bater Anápolis

O técnico Claudio Tencati volta neste sábado, às 17 horas, ao Estádio Jonas Duarte, palco onde estreou pelo Atlético há duas semanas. Desta vez, o duelo é contra o Anápolis, pela 9ª rodada do Campeonato Goiano. Além de defender a invencibilidade no Goianão desde que assumiu o time - foram 2 empates e 1 vitória - o treinador tem a missão de quebrar um tabu do Dragão na pr...