Dragão tenta corrigir rota

O fato de ser o lanterna do Grupo A do Campeonato Goiano, com apenas 4 pontos conquistados de 18 disputados, vem deixando o torcedor atleticano com medo de ver o filme do ano passado se repetir. Em 2017, o Atlético chegou às semifinais do Goianão, mas não convenceu, dispensando vários jogadores antes do início da Série A e contratando peças em cima da hora. Para pior...