Esporte Dragão tem novo perfil de atacantes no Goiano 2019

Reconhecido pela ofensividade nas duas últimas edições da Série B - 2016 (60 gols) e 2018 (57 gols) -, nas quais teve o ataque mais positivo, o Atlético fechou no ano passado com perfil de atacante mais jovens, com Renato Kayzer (22 anos), João Paulo (28 anos) e Júlio César (24 anos). André Luís (de 32 anos) e Thiago Santos (28 anos), remanescentes de 2018, agora ter...