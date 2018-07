Esporte Dragão será testado sem Pedro Bambu Volante rubro-negro será desfalque na partida contra o CSA

O retorno do volante Pedro Bambu fez bem para o Atlético. Desde que o jogador de 31 anos, campeão da Série B 2016, voltou a defender as cores rubro-negras, após passagem apagada pelo Goiás, o Dragão não perdeu na 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro e voltou a se aproximar do G4 da competição nacional. O jogador acertou 83,3% dos desarmes na sequência invicta de s...