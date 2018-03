Dragão segue subindo e sonhando com classificação

O Atlético consolidou sua reação no Campeonato Goiano neste sábado ao vencer o Rio Verde, por 2 a 0, no Estádio Mozart Veloso do Carmo. A equipe rubro-negra chegou ao sétimo jogo consecutivo sem perder, somando 15 pontos. Assim, o clube entrou de vez na briga por uma vaga na semifinal. Como ocorreu no último triunfo - diante do Anápolis, em 17 de fevereiro - o atacante Tito e o meia Tomas Bastos foram os protagonistas e deram a vitória ao Dragão.

Tito, que realizou seu segundo jogo como titular no Goianão, mostrou oportunismo e chegou ao seu segundo gol. Após cruzamento pela direita de Rodrigo, o centroavante se posicionou muito bem e marcou de cabeça, abrindo o placar, já aos 16 minutos do segundo tempo. Até então, o jogador estava empatado com Tomas Bastos na artilharia rubro-negra (dois gols cada), mas aos 24 minutos o juiz marcou pênalti para o Atlético e o torcedor ficou na expectativa de quem iria cobrar.

Tomas Bastos marcou seu 1ª gol de pênalti pelo Dragão no jogo contra a Aparecidense ainda no 1ª turno. Mas no 2ª turno, jogando no Estádio Annibal Batista de Toledo, o meia teve a bola do jogo em suas mãos no último lance contra o Camaleão, mas desperdiçou e viu a equipe sair com um amargo empate. No duelo contra o Anápolis, mais um pênalti a favor do Atlético e dessa vez o meia deixou para Tito, que também desperdiçou.

Ontem, após muita conversa, Tomas Bastos pegou a bola e foi para a cobrança. Mostrando confiança, o camisa 10 chutou no meio do gol e converteu, chegando ao terceiro tento e assumindo a artilharia do Atlético no campeonato. “Estava concentrado, meus companheiros me apoiaram. Bati com segurança e consegui converter. O Júlio César havia pedido para realizar a cobrança. Ele bate bem também, mas falei que estava confiante e fui muito feliz”, afirmou Tomas Bastos.

Para o camisa 10, a chegada do técnico Claudio Tencati foi primordial para a reação do Atlético. “O (Claudio) Tencati chegou e ajustou a equipe aos poucos, ainda temos muito a crescer, deixamos a desejar algumas vezes, mas temos potencial e seguimos firmes na luta pela classificação”, destacou.

Com Tencati no comando, são seis jogos consecutivos de invencibilidade e 12 pontos conquistados. O Dragão terá a semana inteira para se preparar para encarar o Goiás no dia 11.