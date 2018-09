Esporte Dragão recebe presente de grego, fora Dagoberto, do Londrina, faz 3 gols e desequilibra na goleada sobre o Atlético, que falha muito no interior do Paraná. Dragão volta a campo na terça

Antes do jogo no Estádio do Café, em Londrina (PR), todas as atenções e imagens eram direcionadas ao técnico do Atlético, Claudio Tencati, que voltou à cidade-sede do clube onde trabalhou por seis anos e sete meses. Mas quem roubou a cena foi Dagoberto, jogador de 35 anos que brilhou no Atlético (PR), no São Paulo e seleção brasileira sub-20 - foi campeão do Mundial de 2...