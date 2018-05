Esporte Dragão quer tirar proveito de jogo sem torcida fora de casa

O Atlético não venceu, fora de casa, na Série B. Do outro lado, a Ponte Preta buscará a primeira vitória como mandante. Porém, ambos jogarão em campo que pode ser considerado neutro, no Estádio Nabib Abi Chedid, em Bragança Paulista, devido a punição imposta à Ponte Preta, pelo Pleno do STJD. A Macaca terá de disputar seis jogos com portões fechados por confusão promov...