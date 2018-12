Esporte Dragão quer montar sua fábrica de talentos Com projeto aprovado em lei de incentivo, clube se prepara para construir CT para categorias de base

Tratados com cada vez mais atenção, os pratas da casa têm se tornado uma das principais fontes de receita para times brasileiros. No entanto, para se colher frutos formados no clube, há uma demanda por investimento em estrutura. Neste contexto, o Atlético se prepara para dar um passo importante: a construção de um centro de treinamentos para as categorias de base.O Dra...