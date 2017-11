Dragão quer manter postura para buscar vitória no Rio

Com a necessidade de um milagre na Série A, o Atlético segue a preparação para o duelo contra o Botafogo, que será realizado nesta quinta-feira (16), no Engenhão (Rio de Janeiro), pela 35ª rodada da Série A. De acordo com o técnico João Paulo Sanches, o sucesso rubro-negro passa pela repetição da postura apresentada na vitória, por 2 a 0, sobre o Sport.

“Nossa situação é muito difícil, inclusive podemos ser rebaixado na quinta-feira, estamos cientes disso. A proposta de jogo tem que ser mantida, nosso perfil de equipe tem que ser mantido é isso que eu passo para os atletas. Temos que ter atenção quando sair para jogar para não dar espaços, acredito que isso foi um fator primordial para sair com a vitória contra o Sport e nos fazer para manter vivo na competição”, analisou o treinador.

Nesta terça-feira a equipe atleticana foi a campo pela primeira vez desde o triunfo sobre o Leão. A equipe titular pode sofrer alterações já que o meia Luiz Fernando volta a estar à disposição, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

João Paulo Sanches acredita que o atual momento das equipes - vitória do Atlético e derrota do Botafogo, para o Atlético/PR -, podem servir de inspiração para o Dragão. O meia Andrigo, que deve ser titular na equipe goiana, salientou que será preciso ter atenção com alguns jogadores.



“O Brenner (atacante) é um jogador perigoso precisamos ter atenção, dentro da área é muito perigoso. Se dermos espaços, vamos correr riscos. Precisamos neutralizar ele e o lado esquerdo do Botafogo, principalmente com o (Rodrigo) Pimpão”, avisou Andrigo.

Com 30 pontos, o Atlético é último colocado da Série A. Além do Botafogo, a equipe rubro-negro ainda enfrenta Chapecoense, Grêmio e Fluminense.