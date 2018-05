Esporte Dragão quer ampliar sequência invicta na Série B Rubro-negro recebe o Oeste, de quem nunca perdeu, e depende de vitória e resultados para entrar no G4

O Atlético é um time em evolução na Série B do Brasileiro, procura a melhor formação tática e aposta na renovação feita no elenco e na comissão técnica, sob comando de Claudio Tencati. Toda essa linha de raciocínio será colocada à prova novamente hoje, às 19h15, no Estádio Olímpico. O Dragão recebe o Oeste (SP) em busca da vitória e da sua melhor sequência na competição -...