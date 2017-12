Dragão negocia com promessas do Botafogo

O Atlético está tentando reforçar seu sistema ofensivo para a temporada 2018. Neste ano, o rubro-negro sofreu mais gols do que marcou - 73 sofridos e 60 marcados. Agora, a tentativa é corrigir a falta de força ofensiva. Para isso, o rubro-negro deve apostar em dois jovens do Botafogo: o atacante Vinícius Tanque, de 22 anos - disputou 17 partidas com o time carioca e mar...