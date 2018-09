Esporte Dragão mantém supremacia caseira Atlético se reabilita com vitória sobre a Ponte Preta e segue com 100% de aproveitamento em seu estádio

O Estádio Antônio Accioly vai, aos poucos, se consolidando como caldeirão do Atlético. Nele, o time cozinha os visitantes. Chamado de o Castelo do Dragão, é na velha praça esportiva de Campinas que a equipe atleticana tem conquistado vitórias importantes. Nesta terça-feira, obteve a terceira na Série B, em três jogos disputados no reformado e ampliado estádio. Dessa ...