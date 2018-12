Esporte Dragão mantém comando centralizado Com Adson Batista na presidência, grupo é aclamado para comandar clube durante os dois próximos anos

Em reunião que contou com cerca de 40 conselheiros no Centro de Treinamento do Setor Urias Magalhães, o Atlético realizou nesta sexta-feira a aclamação de Adson Batista para ocupar a presidência executiva do clube, em período correspondente ao biênio 2019-2020. Após 13 anos ocupando o cargo de diretor de futebol, o dirigente passa a ser o mandatário rubro-negro. Acostumado a uma ges...