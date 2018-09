Esporte Dragão joga para bater Figueira no Sul pela 1ª vez

Atlético e Figueirense são rivais, no futebol brasileiro, numa faixa mediana de clubes. Já jogaram a Série B, a elite nacional e a Copa Sul-Americana, em que fizeram o jogo mais emblemático entre ambos, em 2012. Neste sábado (29), eles voltam a se enfrentar, às 16h30, no Estádio Orlando Scarpelli. Os atleticanos buscam quebrar uma marca negativa no Sul - jamais bateram...