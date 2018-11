Esporte Dragão goleia Papão, que cai para Série C Time rubro-negro deixa Curuzu aplaudido pela torcida rival e termina competição com o melhor ataque

Na Curuzu, a torcida do Paysandu lotou o estádio para apoiar o time contra o rebaixamento. Esqueceu de combinar com o Atlético, que, em sua última partida no ano, se mostrou um visitante inconveniente e goleou o time paraense pelo placar de 5 a 2. A vitória rubro-negra decretou o descenso do Papão para a Série C. “Já viemos jogar aqui (Curuzu) e é muito difícil. N...