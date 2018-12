Esporte Dragão forma base de história no clube Cinco campeões da Série B e dois atletas com boas passagens anteriores são referências no novo elenco

Na noite de 26 de novembro de 2016, o atacante Gilsinho e o zagueiro Lino ergueram, a quatro mãos, troféu de campeão da Série B do Brasileiro. Ambos foram capitães do Dragão na campanha vitoriosa daquele ano. O jogador chegou a renovar contrato após a Série B, mas foi liberado depois de receber proposta do futebol japonês - do Avispa Fukuoka, em 2017. Ainda atuou no ...