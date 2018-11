Esporte Dragão fecha primeiro reforço para 2019 Diretoria rubro-negra acerta o empréstimo do atacante Giovane Gomes, que vem do Pelotas

O Atlético fechou ontem a contratação do primeiro reforço para a temporada de 2019. O atacante Giovane Gomes acertou com o Atlético para a temporada de 2019. O jogador de 23 anos foi artilheiro do Pelotas na Série B do Campeonato Gaúcho, com sete gols, e vem por empréstimo. "Estamos acompanhando ele (Giovane Gomes) já há algum tempo. É um atacante de referê...