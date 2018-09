Esporte Dragão fará treino secreto no Estádio Antônio Accioly Time rubro-negro se prepara para clássico decisivo com o Goiás, no sábado (15), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O técnico do Atlético, Claudio Tencati, faz observações para definir o substituto do volante Rômulo, suspenso, no clássico de sábado, diante do Goiás, no Estádio Olímpico. Os meias Tomas Bastos e Vitinho, recém-contratado junto ao Bragantino (SP), apareceram como novidades no treino de terça-feira (11). Nesta quarta-feira (12), o Dragão volta a trei...