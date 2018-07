Esporte Dragão estreia em Sorocaba Atlético enfrenta São Bento, pela 1ª vez, em jogos oficiais. Dragão quer ampliar sequência invicta de sete jogos e pontuar fora. Volante e capitão voltará

Nos 81 anos de história, o Atlético nunca enfrentou o São Bento num jogo oficial, profissionalmente falando. A primeira vez será neste sábado, às 16h30, nos domínios do adversário, em Sorocaba, no interior paulista. O Dragão pretende manter sequência invicta de sete partidas no Estádio Walter Ribeiro, também desconhecido pela maioria dos jogadores e da comissão técnic...