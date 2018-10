Esporte Dragão está vivo na briga pelo acesso A cinco rodadas do fim da competição, vitória fora coloca Atlético a dois pontos do G4

Foi com muita tranquilidade e esbanjando confiança que o Atlético voltou a incomodar os adversários da parte de cima da tabela. O Dragão venceu o lanterna Boa Esporte, em Varginha, na tarde de ontem, pelo placar de 2 a 0, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e voltou a sonhar com o acesso à Série A do futebol. Os gols da equipe rubro-negra foram marcados ...