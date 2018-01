Dragão espera por Jorginho para definir como atuará

Pressionado pelos resultados ruins nas primeiras rodadas do Goianão, o técnico do Atlético João Paulo Sanches pode escalar um time mais precavido hoje, às 17 horas, contra o Vila Nova, no Olímpico. Ele depende, essencialmente, da liberação do meia Jorginho, que vem sendo poupado das atividades por causa de dores musculares.

Caso Jorginho não atue, o treinador deve escalar três volantes no meio de campo, com a entrada do zagueiro René Santos para cumprir a função ao lado de Diego Silva e Valderrama, com Tomas Bastos e Wesley Natã na criação. Com uma produção abaixo do esperado, Fernandes perdeu sua posição na equipe.

“Se tivermos todas as peças, o esquema se mantém”, alertou o comandante técnico, que aguarda por um posicionamento dos médicos do clube para saber se contará com Jorginho. O meia chegou a ser poupado, inclusive, do jogo contra a Aparecidense, na quarta-feira - derrota do Dragão por 2 a 1.

No ataque, Vinícius Tanque entrará no lugar de Elder Santana. O jogador que vinha sendo titular e chegou a marcar um dos gols no empate por 2 a 2, diante do Itumbiara, na estreia do clube, se machucou no duelo contra a Aparecidense. Será o primeiro jogo como titular do jovem de 22 anos pelo clube.