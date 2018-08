Esporte Dragão encara o CRB em seu castelo Atlético, após forte movimentação recente, fora e dentro de campo, volta ao Antônio Accioly e enfrenta time alagoano

Nas duas últimas semanas, o Atlético viveu dias intensos, desde o jogo de reabertura do Estádio Antônio Accioly (no sábado passado, na vitória sobre o Coritiba de 1 a 0), na viagem seguida de derrota para o Guarani (2 a 0, em Campinas/SP, na terça) e da negociação rápida do artilheiro Júnior Brandão, de 23 anos, ao Ludogorets (Bulgária, na quarta). O fechamento da rotina agita...