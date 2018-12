Esporte Dragão encaminha acerto com mais um volante que estava no Vila Nova O jogador de 32 anos realizou 33 partidas pelo Tigre na Série B, 24 delas como titular

Com dificuldades no mercado para montar o elenco de 2019, o Atlético segue com foco no futebol goiano para reforçar seu plantel. Após anunciar o volante Washington, o Dragão pode acertar com mais um jogador que estava no colorado. O volante Moacir, que também atua como lateral direito, deve assinar contrato com o rubro-negro nos próximos dias. O jogador de 32 anos realizou 33 par...