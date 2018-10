Esporte Dragão corre contra rivais do G4 e Z4 Atlético quer vencer Boa, lanterna do torneio, em Varginha (MG). Na partida só vitória interessa ao dois times

O Atlético tem missão difícil, porém não impossível, em relação à conquista do acesso à Série A 2019. Para consegui-lo, o Dragão terá de correr numa raia própria, competindo contra concorrentes à vaga e, também, diante dos adversários com outras pretensões. Será dessa forma que o rubro-negro encara, neste sábado, jogo com o Boa Esporte, às 16h30, no Estádio Dilzon Melo, em...