Esporte Dragão contrata goleiro que pegou pênalti em amistoso Wendell estava no Ceilândia e pegou cobrança do atacante Thiago Santos, no amistoso com o rubro-negro, no último domingo (13)

O Atlético surpreendeu ao acertar a contratação do goleiro Wendell, que estava no Ceilândia. O arqueiro de 27 anos se destacou no último domingo (13), em um amistoso com o próprio Atlético, ao defender a cobrança de pênalti de Thiago Santos, garantindo o empate em 0 a 0 no estádio Antônio Accioly. Com 2,01m de altura, Wendell também tem passagens por Catanduvense, Améric...